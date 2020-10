Godziny dla seniorów. Najlepsze memy z sieci

Po tym jak – mamy nadzieję – pośmiejecie się, oglądając zdjęcia w naszej galerii, zachęcamy do zapoznania się z poważnymi informacjami na temat godzin dla seniorów. Gdzie można zrobić zakupy, a które sklepy są zamknięte? Od 15 października ponownie obowiązują godziny dla seniorów. Od poniedziałku do piątku między godziną 10 a 12 w sklepach mogą przebywać wyłącznie obsługa i osoby po 60. roku życia.

W jakich sklepach obowiązują godziny dla seniorów?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów godziny dla seniorów zostały nałożone na:

sklepy spożywcze



apteki



drogerie



punkty pocztowe



Na normalnych zasadach można robić zakupy w sklepach odzieżowych, budowlanych, a także marketach ze sprzętem RTV AGD. Jak wynika z nieścisłości prawnych, regulacjom nie podlegają także małe sklepy osiedlowe prowadzone przez właścicieli.

Godziny dla seniorów. Jesień kontra wiosna

W porównaniu ze znanymi z czasów wiosennego lockdownu godzinami dla seniorów, od 15 października obowiązują ważne zmiany. Główna z nich to wiek osób, które mogą korzystać z wprowadzonych regulacji. Podczas pierwszej fali pandemii były to osoby, które ukończyły 65 lat. Obecnie od poniedziałku do piątku, między 10 a 12, zakupy mogą robić wyłącznie osoby po 60. roku życia.

Z rozporządzenia wyłączone zostały także niektóre sklepy. W przeciwieństwie do pierwszych godzin dla seniorów obecnie będzie można zrobić zakupy np. w sklepach odzieżowych, budowlanych czy marketach ze sprzętem RTV AGD. Należy również pamiętać, że rozporządzenie wprowadza godziny dla seniorów tylko w dni powszednie.

Czytaj też:

Nowe ograniczenia. Jakie limity obowiązują w sklepach i na pocztach?