Godziny dla seniorów. Wszystko, co trzeba wiedzieć

Godziny dla seniorów obowiązują ponownie od 15 października. Od godziny 10.00 a 12.00 w sklepach, aptekach, drogeriach i obiektach pocztowych, zakupy mogą robić jedynie osoby, które ukończyły 60. rok życia.

Godziny dla seniorów. Są zmiany

W rozporządzeniu z 23 października Rada Ministrów doprecyzowała przepisy, które jak się okazało, działy także na sklepiki szkolne. W efekcie, uczniowie, którzy wrócili do nauczania w szkołach, przez dwie godziny dziennie nie mogli zrobić zakupów. Od 26 października jest to już możliwe, gdyż placówki te zostały wyłączone z listy podmiotów objętych godzinami dla seniorów.

W ten sposób sklepy w szkołach dołączyły do grupy, w której znajdują się jeszcze sklepy odzieżowe, budowlane, czy te sprzedające sprzęt RTV AGD. Przepisy są też na tyle nieprecyzyjne, że wielu ekspertów twierdzi, że w normalny sposób mogą działać również małe sklepy osiedlowe prowadzone przez właścicieli.

Złamanie godzin dla seniorów – surowe kary

Osoby, które wejdą do sklepów podczas obowiązywania godzin dla seniorów, a nie ukończyły 60 roku życia, mogą spotkać poważne konsekwencje. Nie dość, że policja może wystawić mandat w wysokości 500 zł, to dodatkowo, na osobę, która nie stosuje się do rozporządzenia rządu, sanepid może nałożyć karę administracyjną. Podobnie, jak w przypadku łamania innych zaleceń związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się COVID-19, za wejście do sklepu w czasie godzin dla seniorów, można otrzymać dodatkowo od 10 do nawet 30 tys. zł kary.

