Rekompensaty dla sprzedawców chryzantem. Kto może się ubiegać i do kiedy składać wniosek

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie skupowała kwiaty od producentów i sprzedawców, którzy nie będą mogli ich sprzedać. To efekt decyzji o zamknięciu cmentarzy w dniach 31 października – 2 listopada, którą ogłosił premier Mateusz Morawiecki.

Dopłata dla sprzedawców kwiatów. Jak otrzymać pieniądze?

Aby otrzymać pomoc od ARiMR przedsiębiorca musi złożyć stosowny wniosek do kierownika biura powiatowego agencji. Osoby zainteresowane pomocą muszą to zrobić do 6 listopada. W dokumencie trzeba będzie podać m.in. liczbę niesprzedanych chryzantem oraz miejsce ich przechowywania.

Kto może się ubiegać o pomoc?

W oficjalnym komunikacie ARiMR wskazano także, kto może się ubiegać o pomoc.

„Na podstawie projektowanych przepisów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielała pomocy posiadaczom co najmniej 50 chryzantem doniczkowych, które są w fazie pełnej dojrzałości i które zostały przeznaczone do sprzedaży na dzień zgłoszenia” – czytamy.

Co stanie się z chryzantemami?

Agencja określiła też dość precyzyjnie, co zamierza zrobić ze skupionymi kwiatami. Te, które zostaną odebrane do 16 listopada, zostaną rozdane przekazane organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządowym, które zgłoszą chęć odebrania kwiatów. W zgłoszeniu organizacje będą musiały podać liczbę kwiatów, którą chcą odebrać. Jeśli do 16 listopada nie zostaną przekazane wszystkie kwiaty, reszta trafi do firm zajmujących się utylizacją odpadów.

Pomoc dla sprzedawców chryzantem. Na jaką kwotę mogą liczyć?

Agencja nie wskazała jeszcze ostatecznej kwoty wsparcia, ale zapowiedziała, że zostanie ona wskazana w stosownym rozporządzeniu.

„Wysokość stawki pomocy w przeliczeniu na jedną chryzantemę doniczkową zostanie podana w rozporządzeniu dotyczącym tego wsparcia. Planuje się, że pomoc będzie wypłacona do 31 grudnia 2020 r”. – czytamy w komunikacie ARiMR. Z nieoficjalnych informacji RMF FM wynika jednak, że rząd zamierza zaproponować sprzedawcą 11 zł za doniczkę. Ceny pod cmentarzami wahały się w granicach 15-30 zł za sztukę.

Czytaj też:

Zaduszki. Czy dziś cmentarze będą otwarte?