Grzegorz Krychowiak otwiera nowy biznes. Tym razem wchodzi na rynek spożywczy

Do tej pory Grzegorz Krychowiak nie miał zbyt dużo szczęścia w biznesie. Jego ekskluzywny butik Balamonte, który mieści się niemal naprzeciwko Sejmu, został otwarty w dość niefortunnym momencie. Nie dość, że trafił na początki zmiany trendu w modzie, zwiększonej świadomości ekologicznej, to na dodatek przyszedł koronawirus i piątka dla zwierząt, uderzająca w branżę futrzarską. To nie jedyny biznes piłkarza. Krychowiak niedawno zainwestował ponad 5 mln zł w start-up zajmujący się produkcją domów modułowych.

Orzeszki i owsianki od Krychowiaka

Nowy biznes pomocnika reprezentacji Polski to firma bioGol. Będzie się ona zajmowała sprzedażą zdrowej żywności dla osób, które wyjątkową uwagę przykładają do swojej diety. Wśród produktów, które będzie można kupić w nowym sklepie piłkarza, znajdują się m.in. kasze, płatki owsiane, orzechy, jagody, bakalie. Jak podaje Business Insider Polska, Krychowiak będzie właścicielem marki i będzie odpowiedzialny za strategiczne decyzje. Obecnie trwają negocjacje z ogólnopolskimi sieciami spożywczymi w celu rozszerzenia dystrybucji produktów marki.

Wyłącznym dystrybutorem B2C będzie firma Bio Planeta, która będzie odpowiedzialna za dostarczanie produktów do punktów sprzedaży. Jak zaznaczył piłkarz, cały proces wprowadzania marki na rynek powinien się zakończyć do końca 2020 roku.

