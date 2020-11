Nowe obostrzenia w sklepach. Czy godziny dla seniorów zostają?

Jak poinformował premier Morawiecki, sklepy w galeriach handlowych będą musiały liczyć się z poważnymi ograniczeniami. Otwarte będą jedynie te sklepy, które sprzedają: artykuły spożywcze, kosmetyczne, toaletowe, środki czystości, wyroby medyczne i farmaceutyczne, a także artykuły remontowo-budowlane, artykuły dla zwierząt, prasę i punkty świadczące usługi.

W sklepach, które będą funkcjonowały zmienia się również limit liczby klientów. W sklepach do 100 metrów kwadratowych – jedna osoba na 10 metrów kwadratowych. W sklepach powyżej 100 metrów kwadratowych – jedna osoba na 5 metrów kwadratowych.

Obostrzenia te będą obowiązywały co najmniej do 29 listopada.

Godziny dla seniorów. Czy zostają godziny dla osób powyżej 60. roku życia?

Podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki nie wypowiadał się na temat ustanowionych wcześniej godzin dla seniorów. Oznacza to, że wciąż – do odwołania – od poniedziałku do piątku funkcjonują godziny dla seniorów.

Przypominamy, że od 15 października ponownie obowiązuje rozporządzenie, które pierwszy raz poznaliśmy podczas wiosennego lockdownu. Od poniedziałku do piątku w godzinach 10-12 w sklepach, poza obsługą, przebywać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 60 lat. Regulacje mają na celu ochronę osób z grupy największego ryzyka ostrym przebiegiem COVID-19.

Godziny dla seniorów. Gdzie obowiązują?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów godziny dla seniorów zostały nałożone na:

sklepy spożywcze



apteki



drogerie



punkty pocztowe



Na normalnych zasadach (bez ograniczeń wiekowych) można robić zakupy w sklepach odzieżowych, budowlanych, a także marketach ze sprzętem RTV AGD.

Koronawirus w Polsce

Obostrzenia związane są z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju. W ostatnim tygodniu Polska notuje dramatyczne wyniki pod względem – zarówno nowych zakażeń koronawirusem, jak i liczby ofiar śmiertelnych.

W środę 4 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 24 692 nowych zakażeniach i 373 zgonach. Łączna liczba zakażonych w Polsce to 439 536, z czego 6475 osób zmarło, a 168 950 wyzdrowiało.

