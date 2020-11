Kaufland jak Biedronka, działa też całodobowo

Także Kaufland wydłuża czas pracy swoich sklepów. Wszystkie będą działać do godziny 23:00. A część z nich – konkretnie aż 16 – całą dobę.

Wcześniej na taki ruch, wydłużenia działania sklepów i wprowadzenia handlu całodobowego, zdecydowała się np. Biedronka.

Kaufland nocą

„Od 5 listopada 16 sklepów Kaufland będzie czynnych przez całą dobę. W ten sposób sieć wychodzi naprzeciw potrzebom klientów, którzy w związku z pandemią i ograniczeniami dotyczącymi m.in. liczby osób mogących przebywać w markecie chcieliby zrobić zakupy w godzinach nocnych” – czytamy w komunikacie biura prasowego Kaufland.

Lista 16 supermarketów całodobowych Kauflanda

Znajdują się w 12 miastach

Białystok (ul. Bohaterów Monte Cassino 12),



Bydgoszcz (ul. Ludwika Solskiego 5),



Grudziądz (ul. Piłsudskiego 10),



Kraków (ul. Bratysławska 4 oraz ul. Wielicka 259),



Lublin (ul. Droga Męczenników Majdanka 14),



Łódź (ul. Kilińskiego 296)



Poznań (al. Solidarności 42),



Tychy (ul. Tischnera 1),



Warszawa (ul. Batalionów Chłopskich 73, ul. Fieldorfa „Nila” 41 oraz Stalowa 60/64),



Wołomin (ul. Wileńska 49),



Wrocław (ul. Legnicka 62a oraz ul. Długa 37/47),



Żywiec (al. Jana Pawła II 7).



Reszta sklepów będzie działać do 23:00, poza trzema. „Wyjątkiem są trzy placówki, które z powodu ograniczenia handlu w godzinach nocnych będą otwarte do 22:00. Są to następujące markety: Biłgoraj (al. Jana Pawła II 49), Końskie (ul. Lipowa 12), Świdnik (ul. Krępiecka 3)” – pisze Kaufland.

