Buty dostarczane do domu jak pizza? „Testujemy to rozwiązanie w Warszawie”

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w środę 4 listopada o zamknięciu sklepów w galeriach handlowych. Ograniczenie nie dotyczy sklepów spożywczych, aptek, drogerii czy usług. To jedno z nowych obostrzeń, które zostaną wprowadzone w ramach walki z epidemią koronawirusa.

Ponieważ pandemia odciska swoje piętno na handlu, Grupa CCC zdecydowała się na rozpoczęcie testów nowej usługi, zakładającej dostawę zamówienia pod drzwi klienta w ciągu 60 minut od jego złożenia, w oparciu o towar, który jest dostępny w sklepach stacjonarnych.

– Wyszliśmy z założenia, że skoro pizza może być przywożona do domu w kilkadziesiąt minut, to buty również. Na razie testujemy to rozwiązanie w Warszawie, ale docelowo, jeśli usługa się przyjmie, chcemy wprowadzić ją we wszystkich większych aglomeracjach miejskich – powiedział Konrad Jezierski, Dyrektor ds. Rozwoju Omnichannel w CCC.

Klient podczas składania zamówienia online po wpisaniu kodu pocztowego widzi dostępne opcje dostawy. Od teraz przy zamówieniach składanych na terenie stolicy pojawia się możliwość „dostawa tego samego dnia”. Po wybraniu tej opcji zamówienie zostanie przekazane do przygotowania do sklepu CCC w centrum Warszawy, a kurier po otrzymaniu powiadomienia w specjalnej dedykowanej aplikacji o skompletowaniu przesyłki będzie je mógł odebrać i dostarczyć wprost do klienta – wyjaśnia CCC.

