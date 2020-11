Niedziele handlowe 2020. Czy dziś, 8 listopada, sklepy są otwarte?

Zakaz handlu w niedziele. Kiedy sklepy będą otwarte?

Ustawa ograniczająca handel w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 roku. Zgodnie z nią w 2018 roku w każdym miesiącu były po dwie handlowe niedziele. W 2019 r. ograniczenia były jeszcze większe, ponieważ zakupy można było zrobić tylko w jedną – ostatnią niedzielę w miesiącu. Jeszcze ostrzejsze przepisy zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2020 roku. Zgodnie z ustawą, sklepy są zamknięte w niedziele, poza siedmioma wyjątkami. Z dni, które jeszcze przed nami, są to dwie niedziele przed Bożym Narodzeniem – 13 i 20 grudnia.

Niedziela 11 października – handlowa, czy nie?

W niedzielę 8 listopada obowiązuje zakaz handlu. Oznacza to, że tego dnia zamknięte będą supermarkety i sklepy w galeriach handlowych. Zgodnie z ustawą, w drugą niedzielę listopada nie będzie można zrobić zakupów. Nie jest to coś nietypowego. W tym roku czekają nas już tylko dwie niedziele handlowe – 13 i 20 grudnia. Pamiętać należy także o obostrzeniach wprowadzanych przez rząd w związku z pandemią koronawirusa. Ograniczają one m.in. handel w części sklepów usytuowanych na terenie galerii handlowych. Limitowana jest liczba osób, które równocześnie mogą przebywać na terenie sklepu.

Zakaz handlu w niedziele – wyjątki

W ustawie ograniczającej handel w niedziele zapisano liczne wyjątki. Są placówki, w których można robić zakupy niezależnie od tego, czy dana niedziela jest handlowa, czy nie. Są to m.in. sklepy zlokalizowane na stacjach paliw, dworcach w portach lotniczych. Otwarte są także piekarnie, cukiernie, lodziarnie czy sklepy z pamiątkami.

