Sklepy z meblami zostaną otwarte? „Przeważyło stanowisko Ministerstwa Zdrowia"

– Dziś mam konferencję z przedstawicielami tej branży. Jeśli uda nam się wypracować odpowiednie rozwiązania sanitarne, a jednocześnie unikniemy generalnego lockdownu, to możliwe, że już wkrótce sklepy meblowe będą dostępne dla klientów – powiedział w programie „Tłit WP” Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii.

– Stanowisko naszego resortu jest takie, że ten rodzaj handlu nie stwarza zagrożenia epidemicznego. Przeważyło stanowisko Ministerstwa Zdrowia, które uważało, że jest inaczej – powiedział wicepremier.

Sklepy z meblami otwarte. Nowe warunki sanitarne

Wicepremier wskazał też, jakie warunki sanitarne muszą spełnić sklepy z meblami, aby mogły zostać ponownie otwarte. Głównym z nich może być konieczność wyłączenia przestrzeni wspólnych, czyli między innymi restauracji, które są częścią niektórych z tego typu marketów.

Czy jeśli dojdzie do ustalenia warunków wraz z przedstawicielami branży, do ponownego otwarcia sklepów meblarskich może dojść jeszcze w tym tygodniu? – Po zakończeniu dzisiejszej telekonferencji przedstawię innym ministrom wnioski, które z niej płyną i wtedy zapadnie taka decyzja – powiedział Jarosław Gowin. – Jeżeli te sklepy mają zostać otwarte, to powinno się to dokonać jeszcze w tym tygodniu – dodał.

