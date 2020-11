Godziny dla seniorów 11 listopada. Czy obowiązują dziś, w dzień wolny?

Jak wiemy, godziny dla seniorów obowiązują od 15 października. Od godziny 10 do 12 w sklepach mogą przebywać tylko osoby, które ukończyły 60 lat. Godziny dla seniorów obowiązują od poniedziałku do piątku. W sobotę i niedzielę nie obowiązują, bo to dni wolne od pracy.

Godziny dla seniorów. Problem z datą

Dziś – 11 listopada – jest święto narodowe. Czyli dzień wolny od pracy. A z drugiej strony środa, czyli dzień obowiązywania godzin dla seniorów. Zwróciliśmy się więc do rządu z pytaniem o godziny dla seniorów w dniu 11 listopada. Obowiązują czy nie?

Odpowiedź jest krótka i jednoznaczna. Godziny dla seniorów 11 listopada obowiązują.

„Przepisy zawarte w rozporządzeniu dotyczącym wprowadzenia godzin dla seniorów nie wyłączają dni ustawowo wolnych od pracy. Dlatego jeśli 11 listopada dany punkt będzie czynny to obowiązują tam godziny dla seniorów” – napisało nam Centrum Informacyjne Rządu.

Wielu pracowników sklepów, które są dziś otwarte (np. Żabek, prowadzonych przez właścicieli), nie wie o tym i traktuje 11 listopada jak niedzielę. To błąd, narażający na kary.

Złamanie godzin dla seniorów. Surowe kary

A co grozi za wejście do sklepu podczas godzin dla seniorów? Kary są bardzo surowe. Nie dość, że policja może wystawić mandat w wysokości 500 zł, to dodatkowo, na osobę, która nie stosuje się do rozporządzenia rządu, Sanepid może nałożyć karę administracyjną. A tutaj kwoty są już dużo wyższe. Podobnie, jak w przypadku łamania innych zaleceń związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się COVID-19, za wejście do sklepu w czasie godzin dla seniorów, można otrzymać dodatkowo od 10 do nawet 30 tys. zł kary.

Czytaj też:

Godziny dla seniorów. Czy obowiązują w niedziele?