Święto Niepodległości a zakaz handlu. Czy dziś sklepy są otwarte?

Środa 11 listopada to Święto Niepodległości. Tego dnia w tradycyjnych kalendarzach zobaczymy czerwoną kartkę, jest to bowiem święto państwowe, dzień wolny od pracy. Oznacza to, że dziś zamknięta jest większość supermarketów dużych sieci. Otwarte będą jedynie te sklepy, w których za ladą stanie właściciel, podobnie jak ma to miejsce w niedziele z zakazem handlu. Wyjątki są również podobne. Zakupy można zrobić m.in. na stacjach benzynowych czy w sklepach znajdujących się na terenie dworców.

Święto 11 listopada a godziny dla seniorów

Należy jednak pamiętać o jeszcze innych ograniczeniach, wynikających jednak nie ze święta, ale ze stanu pandemii. W środę 11 listopada obowiązują wszystkie nałożone przez rząd obostrzenia, takie jak godziny dla seniorów czy limity klientów w sklepach. Także w Święto Niepodległości w godzinach 10-12 zakupy mogą robić wyłącznie osoby po 60 r.ż.

Złamanie godzin dla seniorów. Surowe kary

A co grozi za wejście do sklepu podczas godzin dla seniorów? Kary są bardzo surowe. Nie dość, że policja może wystawić mandat w wysokości 500 zł, to dodatkowo, na osobę, która nie stosuje się do rozporządzenia rządu, Sanepid może nałożyć karę administracyjną. A tutaj kwoty są już dużo wyższe. Podobnie jak w przypadku łamania innych zaleceń związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się COVID-19, za wejście do sklepu w czasie godzin dla seniorów można otrzymać dodatkowo od 10 do nawet 30 tys. zł kary.

