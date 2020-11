Czy godziny dla seniorów obowiązują w niedzielę?

Godziny dla seniorów obowiązują ponownie od 15 października. Między 10.00 a 12.00 w sklepach, poza personelem, mogą przybywać wyłącznie osoby, które ukończyły 60 lat. Ważne jest to, że regulacja obowiązuje wyłącznie od poniedziałku do piątku.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów godziny dla seniorów zostały nałożone na sklepy spożywcze, apteki, drogerie i punkty pocztowe. Na normalnych zasadach można robić zakupy w sklepach odzieżowych, budowlanych, a także marketach ze sprzętem RTV AGD. Jak wynika z nieścisłości prawnych, regulacjom nie podlegają także małe sklepy osiedlowe prowadzone przez właścicieli.

Godziny dla seniorów – ważne zmiany

W porównaniu ze znanymi z czasów wiosennego lockdownu godzinami dla seniorów, od 15 października obowiązują ważne zmiany. Główna z nich to wiek osób, które mogą korzystać z wprowadzonych regulacji. Podczas pierwszej fali pandemii były to osoby, które ukończyły 65 lat. Teraz, między 10 a 12, zakupy mogą robić wyłącznie osoby po 60. roku życia.

Z rozporządzenia wyłączone zostały także niektóre sklepy. W przeciwieństwie do pierwszych godzin dla seniorów obecnie będzie można zrobić zakupy np. w sklepach odzieżowych, budowlanych czy marketach ze sprzętem RTV AGD. Należy również pamiętać, że rozporządzenie wprowadza godziny dla seniorów tylko w dni powszednie.

Złamanie godzin dla seniorów – surowe kary

Osoby, które wejdą do sklepów podczas obowiązywania godzin dla seniorów, a nie ukończyły 60 roku życia, mogą spotkać poważne konsekwencje. Nie dość, że policja może wystawić mandat w wysokości 500 zł, to dodatkowo, na osobę, która nie stosuje się do rozporządzenia rządu, sanepid może nałożyć karę administracyjną. Podobnie, jak w przypadku łamania innych zaleceń związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się COVID-19, za wejście do sklepu w czasie godzin dla seniorów, można otrzymać dodatkowo od 10 do nawet 30 tys. zł kary.

