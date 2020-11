Torebki Wittchen znowu w Lidlu. Na tym nie koniec oferty

Chociaż Lidl jest przez wiele osób postrzegany jako typowy dyskont, to w ofercie sklepu często można znaleźć produkty z najwyższej półki. Tak będzie w najbliższych dniach, kiedy to klienci marketu będą mogli korzystać z oferty marek takich jak Wittchen czy Looks.

Torebki Wittchen kojarzą się z Lidlem za sprawą filmików, które w przeszłości trafiały do sieci. Atrakcyjne ceny produktów tej marki przyciągały rzesze klientów, a rywalizacja o asortyment niemal kończyła się rękoczynami. Od 14 listopada w dyskoncie będzie można znaleźć 21 wzorów torebek, 11 wzorów portfeli, 8 typów rękawiczek czy 3 rodzaje pasków. Lidl wprowadza torebki Wittchen. Ile kosztują? W dyskoncie znajdziemy różne rozmiary oraz kolory torebek. Najtańsza z nich kosztuje 179 zł, a najdroższa 279 zł. Co ciekawe, Lidl oferuje właśnie tylko te dwa warianty cenowe, dzięki czemu klienci wiedzą, czego można się spodziewać. Nieco mniej przyjdzie im zapłacić za portfele, które kosztują po 149 zł. Za rękawiczki zapłacimy 89 zł, a za pasek 79. Looks by Wolfgang Joop w Lidlu. W ofercie pościel, koce i ręczniki Od 16 listopada osoby przychodzące do Lidla będą mogli kupić produkty Looks sygnowane nazwiskiem Wolfganga Joopa. Jak czytamy w zapowiedzi prasowej, jest to „światowej sławy projektant, znany ze znakomitych połączeń sztuki użytkowej i nowoczesnego stylu” . „Pod markami JOOP! i Wunderkind zbudował dwa słynne domy mody zyskując międzynarodową renomę” – czytamy. Wspomniana kolekcja obejmie ręczniki, za które zapłacimy od 10,99 do 39,99, koce za 99 zł czy pościel. Ta będzie kosztowała 119 lub 149 zł, zależnie od rozmiaru. Na klientów będą czekały również prześcieradła kosztujące 54,90 lub 64,90 zł. Część produktów z tej kolekcji można zamówić za pośrednictwem internetowego sklepu Lidla. Czytaj też:

