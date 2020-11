Sklepy Media Markt działają w galeriach. Sieć przechytrzyła obostrzenia

Oficjalne obostrzenia nałożone na handel zakazują prowadzenia działalności w galeriach sklepom odzieżowym, obuwniczym i wielu innym, w tym elektromarketom. Nie mają obostrzeń sklepy spożywcze, apteki i kilka innych placówek, które wciąż w galeriach handlują.

Jak się chce handlować, to się będzie handlować

Sieć Media Markt wpadła na oryginalny pomysł. Jej sklepy są teraz salonami pokazowymi. Można sprzęt obejrzeć, ale nie kupić. To znaczy nie można wziąć z półki i kupić, bo trzeba to załatwić inaczej. Po obejrzeniu zarówno sprzętu, jak i dostępności (co przecież widać, kiedy przedmiotu się dotyka), zamawia się za pośrednictwem internetu.

„Sklepy pokazowe, zapraszamy”

Radio Zet cytuje Wiolettę Batóg, rzecznika prasowego Media Markt: – W Poznaniu udostępniliśmy klientom trzech naszych lokali możliwość zapoznania się z asortymentem: w CH M1, King Cross Marcelin i CH Pestka. Lokale otwarte zostały na zasadzie tzw. „showroom”. Nie prowadzimy w nich sprzedaży. Istnieje jedynie możliwość zapoznania się z oferowanym asortymentem.

Po zapoznaniu się z ofertą, klienci z telefonu wchodzą na stronę (już poza sklepem), wybierają ten produkt, który przed chwilą oglądali i dotykali, po czym odbierają zamówienie, co jest legalne. Żadne prawo nie zostaje dzięki temu złamane.

