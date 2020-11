12 piw za darmo w Biedronce. Sieć ponawia promocję

Kup 12 piw a kolejne 12 otrzymasz za darmo. Biedronka ponawia promocję, która cieszy się ogromną popularnością. Dla klientów posiadających kartę lojalnościową Moja Biedronka, sieć przygotowała możliwość zakupu piw takich marek, jak Carlsberg, Desperados, Heineken, Hopfe, Karmi, Somersby i Żywiec.

12 piw za darmo w Biedronce

Aby wziąć udział w promocji trzeba 20 listopada kupić w jednym ze sklepów sieci 12 piw wymienionych marek. Biedronka zaznacza, że mogą być one w dowolnej konfiguracji. Liczy się to, że będzie ich łącznie 12. Jeśli dokonamy takiego zakupu, to przysługuje nam kolejne 12 butelek piwa za darmo.

Warunkiem uczestnictwa w akcji jest ukończenie 18 lat oraz posiadanie karty lojalnościowej Moja Biedronka. Promocja jest ważna do wyczerpania zapasów. Należy pamiętać, że część punktów sieci działa w trybie całodobowym, co może wpłynąć na dostępność towaru. Osoby, które chcą skorzystać z promocji, nie powinny więc czekać do wieczora.

Przypominamy także, że między 10 a 12 obowiązują godziny dla seniorów. Ich złamania grozi otrzymaniem wysokiej kary.

