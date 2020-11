Godziny dla seniorów pozostaną na dłużej. Co z zakupami przedświątecznymi?

Godziny dla seniorów pozostają. Mimo zapowiadanych zmian w obostrzeniach sanitarnych, i otwarciu galerii handlowych od 28 listopada, dotychczasowe zasady nadal będą obowiązywać.

"Utrzymująca się wysoka liczba zachorowań na COVID-19 nie pozwala na daleko idące znoszenie restrykcji i ograniczeń. Od 28 listopada przywracamy jednak możliwość funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym" - czytamy w oficjalnym komunikacie rządu.

Godziny dla seniorów. Kiedy obowiązują?

Zgodnie z rozporządzeniem, które weszło w życie 15 października, godziny dla seniorów obowiązują od poniedziałku do piątku między 10 a 12. W tym czasie, poza obsługą, w sklepach mogą przebywać wyłącznie osoby, które ukończyły 60 lat. Ma to pomóc uchronić osoby najbardziej zagrożone ciężkim przechodzeniem choroby przed potencjalnym zakażeniem.

Godzinami dla seniorów objęte są:

sklepy spożywcze



apteki



drogerie



punkty pocztowe

Złamanie godzin dla seniorów – surowe kary

Osoby, które wejdą do sklepów podczas obowiązywania godzin dla seniorów, a nie ukończyły 60 roku życia, mogą spotkać poważne konsekwencje. Nie dość, że policja może wystawić mandat w wysokości 500 zł, to dodatkowo, na osobę, która nie stosuje się do rozporządzenia rządu, sanepid może nałożyć karę administracyjną. Podobnie, jak w przypadku łamania innych zaleceń związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się COVID-19, za wejście do sklepu w czasie godzin dla seniorów, można otrzymać dodatkowo od 10 do nawet 30 tys. zł kary.

