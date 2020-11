Black Friday 2020 w Rossmannie. Zniżki na kosmetyki do 75 proc.!

Black Friday 2020. Rossmann - kiedy?

W tym roku Black Friday wypada w piątek 27 listopada. Z tej okazji sklepy przygotowały liczne promocje dla klientów. Z uwagi na pandemię koronawirusa w wielu miejscach akcje rabatowe rozciągnięto na cały tydzień. Na klientów Rossmanna oferty promocyjne czekają od 27 do 30 listopada.

Black Friday 2020. Rossmann - jakie promocje?

Po niższych cenach kupimy m.in. artykuły do pielęgnacji twarzy i ciała, pielęgnacji i stylizacji włosów, dermokosmetyki, artykuły higieniczne, kosmetyki dla dzieci i środki czystości. Akcją rabatową objęto również pokarm dla zwierząt, parafarmaceutyki, artykuły biurowe, biżuterię, a także akcesoria kuchenne, łazienkowe oraz małe AGD.

W promocji będzie można znaleźć również perfumy - w Rossmannie przecenionych będzie aż 1300 zapachów. Przykładowo regularna cena wody toaletowej dla kobiet Calvin Klein Escape to 239,99 zł. Tymczasem na promocji jest ona dostępna za 99,99 zł. Można zatem zaoszczędzić aż 140 zł. Z kolei zestaw Elizabeth Arden 5th Avenue XMASS można nabyć za 89,99 zł (wcześniej 174,99 zł). Z kolei tusz do rzęs Bourjois Twist Up w promocji będzie kosztować 33,99 zł (zamiast 60,99 zł).

Podczas tegorocznego Black Friday produkty w drogeriach Rossmann przecenione będą do 75 proc.

