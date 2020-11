Ważne zmiany w handlu. Co z godzinami dla seniorów w soboty?

Godziny dla seniorów obowiązują ponownie od 15 października. Między 10.00 a 12.00 w sklepach, poza personelem, mogą przybywać wyłącznie osoby, które ukończyły 60 lat. 28 listopada weszły w życie nowe regulacje dotyczące handlu. Odmrożone zostały m.in. galerie handlowe, które od dziś mogą obowiązywać w podwyższonym rygorze sanitarnym. Co z godzinami dla seniorów?

Godziny dla seniorów. Gdzie obowiązują, a gdzie nie?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów godziny dla seniorów zostały nałożone na:

sklepy spożywcze

apteki

drogerie

punkty pocztowe

Na normalnych zasadach można robić zakupy w sklepach odzieżowych, budowlanych, a także marketach ze sprzętem RTV AGD. Jak wynika z nieścisłości prawnych, regulacjom nie podlegają także małe sklepy osiedlowe prowadzone przez właścicieli.

Godziny dla seniorów. Co z weekendem?

Ważne jest to, aby pamiętać, że godziny dla seniorów obowiązują od 10 do 12, ale wyłącznie od poniedziałku do piątku. Robienie zakupów w soboty i niedziele (o ile są handlowe) jest więc dozwolone również w tych godzinach.

