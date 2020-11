Otwarcie galerii handlowych. Kolejki przed sklepami i korki na parkingach

W sobotę rano ponowie otwarto galerie handlowe i centra. Zgodnie z wytycznymi obowiązuje limit osób – maksymalnie 1 klient na 15 m kw. W dalszym ciągu utrzymany jest nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej.

Handlowcy zapewniają, że na bieżąco przeprowadzają dezynfekcję w swoich placówkach, wymagane jest także zachowanie co najmniej dwumetrowych odstępów między klientami, a wszyscy przebywający w galeriach muszą nosić maseczki.

Wcześniej, w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem i wprowadzaniem nowych ograniczeń podczas epidemii, od 7 listopada rząd zamknął m.in. sklepy, kina o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. w galeriach i centrach handlowych. W ubiegłą sobotę poinformowano, że od 28 listopada otwarte będą sklepy i punktu usługowe w galeriach i parkach handlowych, ale w ścisłym reżimie sanitarnym.

Otwarcie galerii handlowych pod warunkiem obostrzeń sanitarnych

Z powodu obostrzeń w poszczególnych sklepach może przebywać w jednej chwili – w zależności od powierzchni – od 10 do 20 klientów, w przypadku większych sklepów jest to nawet do 40 osób. Mimo to przed częścią ze sklepów tworzą się kolejki. Kołakowska przekazała, że dodatkowo od soboty liczba osób w przestrzeni centrum oraz sklepach najemców została ograniczona do jednej osoby na 15 m kw., a w sklepach o powierzchni do 100 m kw. może przebywać jedna osoba na 10 m kw.

„Nasze centrum handlowe dysponuje narzędziami do pomiaru liczby osób obecnych w obiekcie. Jest to system kamer z mechanizmem pomiarowym (...). Dzięki tej technologii liczba osób w centrum nie przekroczy liczby określonej w rozporządzeniu” – powiedziała PAP rzeczniczka prasowa Galerii Mokotów Aleksandra Kołakowska.

Warszawa. Kolejki w sklepach, korki na parkingach

Największe kolejki stoją przed sklepami z elektroniką, z drobnymi elementami wyposażenia wnętrz, upominkami i niektórymi butikami z bielizną i sklepami obuwniczymi. „Przyjechaliśmy, by się rozejrzeć, nic konkretnego nie chcemy kupić” – powiedział pan Michał, który wraz z 12-letnią córką stał w kolejce do sklepu z obuwiem sportowym w stołecznej Arkadii.

Klienci spacerujący alejkami między sklepami mieli maseczki, ale rękawiczki jedynie nieliczni. Na szybach obok wejść do każdego sklepu i butiku są naklejki informujące o maksymalnej liczbie klientów, którzy mogą przebywać wewnątrz.

„Dużo ludzi przestawiło się na zakupy on-line i ja też tak robię” – powiedziała pani Beata, która stała w ogonku do sklepu zoologicznego (był otwarty przez ostatnie tygodnie – PAP). Dodaje, że stara się unikać centrów handlowych, ale musiała przyjść, bo wyjeżdża z rodziną i musiała „szybko kupić karmę dla kota” .

W miarę upływu czasu po południu w galeriach kolejki się wydłużały, przybywało aut na parkingach. „Oceniam, że jest tak o połowę, może o 40 proc. więcej klientów niż normalnie bywało w sobotę, ale proszę pamiętać, że to pierwsza, mniej tłoczna połowa dnia” – mówi sprzedawca jednego ze sklepów z obuwiem sportowym. „Spodziewamy się więcej klientów od godz. 16 do 21” – ocenił.

Także parking przed centrum handlowym w Piasecznie był zastawiony samochodami. Jak potwierdził ochroniarz z Designer Outlet, taka sytuacja jest od sobotniego poranka. „Wygląda na to, że ludzie czekali na otwarcie sklepów z niecierpliwością” – ocenił.

„Przyjechałam tutaj, żeby poszukać prezentów dla najbliższych. Niby w internecie można kupić wszystko, ale jednak na żywo jest lepiej. Można dotknąć, porównać” – powiedziała PAP pani Ania, która na zakupy do Piaseczna przyjechała z Ursynowa.

W samym centrum już nie było tak tłumnie. Klienci rozeszli się po sklepach, więc korytarze były względnie puste. Podobnie w warszawskich galeriach, np. Złotych Tarasach, czy Galerii Wileńskiej zainteresowanie i kolejki klientów widoczne są w pobliżu poszczególnych sklepów, na korytarzach obiektów klienci spacerują z zachowaniem dystansu.

Mniejsze niż zwykle zainteresowanie jest zauważalne w strefach gastronomicznych. Niektórzy klienci kupują kawę na wynos. Pustkami świecą także biura podróży, mało klientów jest także w cukierniach. W lokalach gastronomicznych odgrodzono wnętrza, kupić można jedynie ciasta na wynos. Stoliki i krzesła przed kawiarenkami i cukierniami są niedostępne, często przesunięte w rogi sal.

„Przypominamy, że strefa gastronomiczna nadal będzie funkcjonować w formie zamówień na wynos lub w formie dostaw i tym samych gorąco zachęcamy do wspierania branży gastronomicznej, która jest jedną z tych, która najdotkliwiej odczuła negatywne skutki pandemii” – wyjaśniła Kołakowska.