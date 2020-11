GIS ostrzega: Cztery produkty wycofane z rynku. Wykryto w nich szkodliwy tlenek etylenu

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o wycofaniu ze sprzedaży przez MAKRO Cash and Carry Polska dwóch produktów. W ich składzie wykryto tlenek etylenu. Jest to substancja szkodliwa dla zdrowia, a jej stosowanie do żywności wprowadzanej na rynek w Unii Europejskiej jest niedozwolone.

Chodzi o produkty:

Makro Chef Przyprawa do Kuchni Meksykańskiej 165g o numerze partii L369533 i dacie trwałości 08 czerwca 2023



Makro Chef Sezam jasny 900g o numerze partii L367099 i dacie ważności 08 kwietnia 2023



Z komunikatu GIS wynika, że firma niezwłocznie po otrzymaniu informacji od swojego dostawcy (4 listopada) rozpoczęła procedurę wycofania produktu z obrotu handlowego. „Wysłano powiadomienie do hal zlokalizowanych na terenie kraju oraz klientów, którzy zakupili kwestionowane produkty, poinformowano o możliwości zwrotu” – napisano w oświadczeniu.

Tlenek etylenu w sezamie

Wcześniej GIS podał, że tlenek etylenu wykryto również w dwóch innych produktach - tym razem marki Eko-Wital. Chodzi o

Sezam biały łuskany BIO 150 g Organic o numerze partii 07/12/HOR/310121 i dacie ważności 31.01.2021

Sezam biały łuskany BIO 150 g Organic o numerze partii 08/12/HOR/310121 i dacie ważności 31.01.2021

Firma Eko-Wital Sp. z o.o. poinformowała swoich klientów o konieczności zwrotu produktu.

