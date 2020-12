Godziny dla seniorów. O tym należy pamiętać

Są zmiany względem wiosennych godzin dla seniorów



Z rozporządzenia wyłączono część sklepów



Surowe kary za łamanie przepisów

15 października ponownie wprowadzono Godziny dla seniorów. Rozporządzenie pozwala osobom po 60. roku życia na robienie zakupów w atmosferze, która ogranicza groźbę zakażenia koronawirusem.

Godziny dla seniorów – zasady

Według rozporządzenia w sklepach, drogeriach, aptekach i punktach pocztowych od poniedziałku do piątku w godzinach 10-12 mogą przebywać tylko osoby, które ukończyły 60 lat. Podczas wiosennego lockdownu ta granica wynosiła 65 lat. Zmianie uległa także lista sklepów, w których godziny dla seniorów obowiązują. W normalnym trybie działają sklepy odzieżowe, budowlane, a także markety ze sprzętem gospodarstwa domowego.

Godziny dla seniorów. Surowe kary

Co grozi za wejście do sklepu podczas godzin dla seniorów? Kary są bardzo surowe. Nie dość, że policja może wystawić mandat w wysokości 500 zł, to dodatkowo, na osobę, która nie stosuje się do rozporządzenia rządu, Sanepid może nałożyć karę administracyjną. A tutaj kwoty są już dużo wyższe. Podobnie, jak w przypadku łamania innych zaleceń związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się COVID-19, za wejście do sklepu w czasie godzin dla seniorów, można otrzymać dodatkowo od 10 do nawet 30 tys. zł kary.

Czytaj też:

Celebryci nagrali, jak łamią prawo. „Wkręciliśmy kasjera. Będziemy w********* kabanosy”