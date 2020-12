Szef Zalando odchodzi, żeby to jego żona mogła robić karierę

Prezes największego w Europie internetowego serwisu modowego ogłosił plan rezygnacji z pełnionej funkcji, mówiąc, że „ambicje zawodowe jego żony powinny być najważniejsze”. Rubin Ritter jest współzałożycielem Zalando i działa w firmie od 2010 roku.

Firma, która rozpoczęła działalność jako start-up z siedzibą w Berlinie 12 lat temu, ma dziś 36 mln klientów i odnotowała w ostatnim kwartale przychody w wysokości 1,85 mld euro (1,6 mld funtów). Ritter ustąpi w maju, skracając kontrakt, który obowiązuje do końca 2023 roku.

Żona ważniejsza niż praca

„Moja żona i ja ustaliliśmy, że w nadchodzących latach priorytetem powinny być jej ambicje zawodowe” – napisał Ritter w oświadczeniu. – „Chcę poświęcić więcej czasu mojej rosnącej rodzinie. Po ponad 11 niesamowitych latach, w których Zalando było moim priorytetem, czuję, że nadszedł czas, aby nadać swojemu życiu nowy kierunek”.

Oświadczenie nie zawiera dalszych szczegółów dotyczących jego żony ani jej pracy. Firma podała, że pozostali dwaj szefowie Zalando, Robert Gentz i David Schneider, będą nadal kierować firmą.

Sukces Zalando to jego dzieło

Ritter był odpowiedzialny za strategię i komunikację w trójstronnym zespole zarządzającym, ale do zeszłego roku był także dyrektorem finansowym. Komentując decyzję Rittera, Robert Gentz powiedział: „Kiedy zaczęliśmy wysyłać pierwsze buty do naszych klientów z piwnicy naszego biura, nie wiedzieliśmy, dokąd nas to zaprowadzi. Nie sposób przecenić wpływu Rubina na sukces Zalando”.

Klienci Zalando są obecni w 17 krajach. Platforma internetowa sprzedaje akcesoria i produkty kosmetyczne oraz głównie modę.

