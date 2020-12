Godziny dla seniorów. Niektóre sklepy działają bez ograniczeń

Godziny dla seniorów obowiązują w dni powszednie od 10 do 12. Jak jednak wynika z rozporządzenia, które weszło w życie 15 października, a także następujących po nim korekt, nie wszystkie sklepy podlegają przepisom.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów godziny dla seniorów zostały nałożone na sklepy spożywcze, apteki, drogerie i punkty pocztowe. Są jednak sklepy, w których zakupy można robić bez przeszkód i obaw przed otrzymaniem wysokiej kary finansowej. Wśród punktów, w których nie obowiązują godziny dla seniorów znalazły się m.in. sklepy odzieżowe, budowlane, sklepiki szkolne, czy markety ze sprzętem gospodarstwa domowego.

Godziny dla seniorów – ważne zmiany

W porównaniu ze znanymi z czasów wiosennego lockdownu godzinami dla seniorów, 15 października nastąpiły ważne zmiany. Główna z nich to wiek osób, które mogą korzystać z wprowadzonych regulacji. Podczas pierwszej fali pandemii były to osoby, które ukończyły 65 lat. Od poniedziałku do piątku, między 10 a 12, zakupy mogą robić wyłącznie osoby po 60. roku życia.

Z rozporządzenia wyłączone zostały także niektóre sklepy. W przeciwieństwie do pierwszych godzin dla seniorów obecnie będzie można zrobić zakupy np. w sklepach odzieżowych, budowlanych czy marketach ze sprzętem RTV AGD. Należy również pamiętać, że rozporządzenie wprowadza godziny dla seniorów tylko w dni powszednie.

