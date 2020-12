Koniec katalogu Ikea. Miał miliony odbiorców

Właśnie to jest najbardziej zaskakujące w decyzji Ikei, że katalog nie będzie się ukazywał w ogóle. Ani w wersji papierowej, co jeszcze nie byłoby tak dziwne, ani w cyfrowej.

Katalog Ikei. Koniec 70-letniej tradycji

Katalog Ikei to nie jest zwykłe wydawnictwo, powstawał przez 70 lat. Kiedy tylko w latach 90. XX wieku szwedzka firma pojawiła się w Polsce, katalog Ikei zaczął być wysyłany także w naszym kraju. Nieprzerwanie do sierpnia Polacy znajdowali go w swoich skrzynkach pocztowych.

Teraz Szwedzi zdecydowali, że zmieniły się czasy i zmienili się klienci. Włodarze Ikei uznali, że nie potrzebują już katalogu. Sierpniowe wydawnictwo z 2020 roku było – jak się okazuje – ostatnim, które odbiorcy na świecie znaleźli w domach.

„To była emocjonalna decyzja”

W rekordowym 2016 roku katalog był wydrukowany w 200 mln kopii, trafił do klientów Ikei w 50 krajach, miał 32 edycje językowe i 69 wersji. – Zachowania klientów zmieniły się diametralnie, więc katalog, który ukazał się w sierpniu tego roku, będzie ostatnim. To jest bardzo racjonalna, ale też emocjonalna decyzja – powiedział Konrad Gruss, prezes Inter Ikea Systems.

Gruss dodał, że „inspirujące zdjęcia produktów nadal będą powstawały”. Ikea zamierza inspirować klientów na Instagramie i w innych mediach społecznościowych. Z kolei w 2021 roku ukaże się specjalna publikacja podsumowująca historyczne i kulturowe znaczenie katalogu.

