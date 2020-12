Efekt podatku cukrowego? W Żabce pojawiły się większe „małpki” – 350 ml

O sprawie obszernie piszą Wiadomoscihandlowe.pl. Serwis zrobił przegląd oferty na półkach z alkoholem w sklepach Żabka. Dostrzegł, że znajdują się na nich butelki napojów spirytusowych o zawartości C2H5OH w wysokości 28 proc. własnej marki Żabki, która nazywa się Staromiejska. Napoje mają objętość nietypową jak na alkohol w Polsce, bo 350 ml.

Jak dotąd alkohole, zarówno w Żabkach, jak i innych sklepach, były (i są) sprzedawane w butelkach 100 ml, 200 ml, 500 ml i większych. Popularne „małpki” to alkohole 100- i 200-mililitrowe. To właśnie one zostały objęte podatkiem cukrowym, który wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku.

Wiadomoscihandlowe.pl sugerują, że nowa objętość Staromiejskiej smakowej (na razie dostępna jest w 3 smakach, jako żurawinówka, cytrynówka i wiśniówka) jest sposobem na uniknięcie konieczności podwyższenia ceny, związanej z podatkiem. Sieć Żabka pytana o komentarz przez serwis, nie ustosunkowała się do tematu.

„Małpki” opodatkowane daniną cukrową

Tymczasem, jeśli chodzi o podatki, to „małpki” „dostały rykoszetem”. Ich cena wzrośnie w związku z uchwaleniem tzw. podatku cukrowego. Ustawa o podatku cukrowym ma służyć wg rządu „stymulowaniu wyborów prozdrowotnych konsumentów poprzez nałożenie opłaty na dwie kategorie produktów”. Pierwszą stanowią napoje z dodatkiem:

cukrów będących monosacharydami lub disacharydami,



środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancje słodzące,



kofeiny,



tauryny.



A drugą właśnie napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Potocznie nazywane są „małpkami”, są niezwykle popularne w Polsce.

O ile zdrożeje alkohol w „małpkach”?

Podatek wyniesie 25 zł od 1 litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. „Setka” 40-procentowej wódki zdrożeje o 1 zł, „setka” 30-procentowej wódki smakowej o 75 gr, a wino w butelce 250 ml o 88 gr.

A o ile zdrożeją używane także przy okazji spożycia alkoholu napoje słodkie? Podatek cukrowy będzie się składał z opłaty stałej i zmiennej. Opłata stała wyniesie 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub słodzika i 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeiny lub tauryny). Zaś opłata zmienna 5 gr za każdy 1 gram cukru powyżej 5 gramów/100 ml.

Jeszcze raz przypomnijmy: podatek od alkoholu jak i od cukru zacznie być pobierany od 1 stycznia 2021 roku.

