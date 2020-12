Jest coraz drożej? Dane GUS mówią coś innego

Ceny producentów spadły w listopadzie o 0,2 proc. rok do roku, wynika z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie w ujęciu miesięcznym pozostały one bez zmian. Oznacza to, że za zakupy płaciliśmy tyle samo, co w październiku.

„Według wstępnych danych, w listopadzie 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 0,2 proc., a w porównaniu z październikiem 2020 r. utrzymały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem” – podał GUS w komunikacie.

Ceny w listopadzie. Co potaniało?

W listopadzie 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,2 proc. niższe niż przed rokiem. Najbardziej spadły ceny w przetwórstwie przemysłowym - o 0,9 proc. Spośród działów przetwórstwa przemysłowego producenci najbardziej obniżyli ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 19,7 proc.). Niższe, w skali roku, były również ceny produkcji m.in.: chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 1,7 proc.), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 1,5 proc.), papieru i wyrobów z papieru, a także mebli (po 1,2 proc.), napojów, odzieży oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (po 0,7 proc.), artykułów spożywczych (o 0,3 proc.), podał Urząd.

GUS podał też, że ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły w listopadzie o 2,4 proc., a w porównaniu z październikiem 2020 r. - wzrosły o 0,2 proc.

