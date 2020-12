Godziny dla seniorów. Czy będą obowiązywać w Wigilię?

Godziny dla seniorów obowiązują ponownie od 15 października. Między 10.00 a 12.00 w sklepach, poza personelem, mogą przybywać wyłącznie osoby, które ukończyły 60 lat. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów godziny dla seniorów obowiązują w placówkach takich jak:

sklepy spożywcze

apteki

drogerie

punkty pocztowe

Na normalnych zasadach można robić zakupy w sklepach odzieżowych, budowlanych, a także marketach ze sprzętem RTV AGD.

Godziny dla seniorów w Wigilię

Godziny dla seniorów obowiązują od 10 do 12, ale wyłącznie od poniedziałku do piątku. Robienie zakupów w soboty i niedziele (o ile są handlowe) jest więc dozwolone również w tych godzinach. Z rozporządzenia rządowego wynika, że również 24 grudnia nie będą obowiązywać godziny dla seniora. W Wigilię możliwość ograniczenia zakupów będzie jednak znacząco ograniczona. Sklepy i centra handlowe mogą być otwarte maksymalnie do godziny 14. Wiele sieci zdecydowało się jednak jeszcze bardziej skrócić godziny pracy tego dnia. Lidl, Tesco, Auchan, Carrefour, Kaufland, Ladi oraz Netto zamkną swoje sklepy już o godzinie 13.

