Będzie wyjątek w godzinach dla seniorów. Zostaną zawieszone na jeden dzień

W Wigilie wyjątkowo nie będą obowiązywały godziny dla seniorów. 24 grudnia ze sklepów w godzinach między 10 a 12 będą mogli więc korzystać wszyscy. Zgodnie z jednorazową decyzją rządu, sklepy będą w tych godzinach otwarte normalnie ze względu na fakt, że w Wigilię zakupy i tak będą możliwe tylko do godziny 13-14. Sklepy zamykają się bowiem dużo wcześniej, jak każdego roku.

Godziny dla seniorów – ważne zmiany

W porównaniu ze znanymi z czasów wiosennego lockdownu godzinami dla seniorów, 15 października nastąpiły ważne zmiany. Główna z nich to wiek osób, które mogą korzystać z wprowadzonych regulacji. Podczas pierwszej fali pandemii były to osoby, które ukończyły 65 lat. Od poniedziałku do piątku, między 10 a 12, zakupy mogą robić wyłącznie osoby po 60. roku życia.

Z rozporządzenia wyłączone zostały także niektóre sklepy. W przeciwieństwie do pierwszych godzin dla seniorów obecnie będzie można zrobić zakupy np. w sklepach odzieżowych, budowlanych czy marketach ze sprzętem RTV AGD. Należy również pamiętać, że rozporządzenie wprowadza godziny dla seniorów tylko w dni powszednie.

