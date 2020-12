Godziny dla seniorów w Biedronce. Co taniej we wtorek 22 grudnia?

Od 15 października w godzinach 10-12:00 obowiązują godziny dla seniorów. Biedronka w trosce o bezpieczeństwo osób po 60. roku życia zachęca je do dokonywania zakupów w godzinach im dedykowanych. Dodatkową zachętą jest specjalna oferta: „Platynowe Rabaty”. Co będzie tańsze we wtorek 22 grudnia?

Od czwartku 15 października poza standardową ofertą sieć proponuje dodatkowe zniżki na produkty popularne wśród seniorów. Jednocześnie ponad 3000 sklepów sieci Biedronka w całym kraju jest czynnych co najmniej do godz. 23:30, w tym kilkaset całodobowo w ramach „Akcji 24”. Godziny dla seniorów. Tańsze produkty w Biedronce Dzięki „Platynowym Rabatom” seniorzy mogą liczyć nie tylko na bezpieczniejsze i bardziej komfortowe zakupy w czasie przeznaczonym tylko dla nich, ale również na to, że każdego dnia zapłacą mniej za inny, często wybierany przez siebie produkt. Jakie produkty będą tańsze podczas godzin dla seniorów w Biedronce? We wtorek 22 grudnia, osoby powyżej 60. roku życia kupujące w godz. 10-12 z kartą Moja Biedronka będą mogły kupić: Wszystkie produkty Agent Max druga sztuka 60 proc. taniej Biedronka. Wydłużone godziny działania sklepów Jednocześnie, aby wszyscy klienci Biedronki mieli możliwość dokonywania bezpiecznych zakupów, sieć wydłużyła godziny pracy ponad 3000 sklepów w całym kraju co najmniej do godz. 23:30. Setki z nich pracuje całodobowo w tygodniu, a ich lista jest dostępna na stronie Biedronka.pl. Czytaj też:

