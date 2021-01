Uwaga na ten produkt ze sklepów Auchan. Wykryto na nim aminy

GIS wydał swój komunikat w oparciu o badania, jakie przeprowadziła Państwowa Inspekcja Sanitarna. Ich efektem było wykrycie migracji pierwszorzędnych amin aromatycznych na chochle sprzedawane w marketach sieci Auchan. Ostrzeżenie jest o tyle istotne, że wspomniane aminy aromatyczne są substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Firma Auchan wycofała już kwestionowaną partię produktu, a kierownicy sklepów tej sieci są zobowiązani do wywieszenia ogłoszenia z ostrzeżeniem dla klientów. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie i monitorują proces wycofywania produktu. Klienci są z kolei zachęcani do tego, by nie używać zakupionej chochli do kontaktu z żywnością.

Poniżej szczegóły dotyczące produktu:

Produkt – Chochla

Numer partii: 08/2019

Kod kreskowy: 3245676703573

Dystrybutor w Polsce: AUCHAN POLSKA Sp. z o.o., ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno

