Godziny dla seniorów. Zmiany w handlu do 17 stycznia

Od 28 grudnia do 17 stycznia obowiązują nowe obostrzenia wprowadzone przez rząd. Wśród ograniczeń związanych z próbą ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19, są m.in. zmiany w handlu. Ponownie zamknięte zostały galerie handlowe, w sklepach przedłużono podwyższony rygor sanitarny. Co z godzinami dla seniorów?

Nowe obostrzenia a godziny dla seniorów

Rozporządzenie przedłuża obostrzenia obowiązujące do tej pory w sklepach. Tak jak do tej pory zakupy będzie można robić z zachowaną zasadą, że w wewnątrz sklepu może przebywać maksymalnie jedna osoba na 15 m kw. powierzchni pomieszczenia. Nadal obowiązują także godziny dla seniorów. Od poniedziałku do piątku między 10 a 12 zakupy mogą robić wyłącznie osoby, które ukończyły 60 lat. Oznacza to, że w sklepie poza obsługą będą mogli przebywać wyłącznie seniorzy. Zasady obowiązywać będą z wyłączeniem weekendów.

Godziny dla seniorów. Surowe kary

Co grozi za wejście do sklepu podczas godzin dla seniorów? Kary są bardzo surowe. Nie dość, że policja może wystawić mandat w wysokości 500 zł, to dodatkowo, na osobę, która nie stosuje się do rozporządzenia rządu, Sanepid może nałożyć karę administracyjną. A tutaj kwoty są już dużo wyższe. Podobnie, jak w przypadku łamania innych zaleceń związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się COVID-19, za wejście do sklepu w czasie godzin dla seniorów, można otrzymać dodatkowo od 10 do nawet 30 tys. zł kary.

