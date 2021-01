Produkty od Doroty Szelągowskiej w Lidlu. Co i za ile można kupić?

Dorota Szelągowska od jakiegoś czasu współpracuje z marką Aroma Home. – Koncept Aroma Home & Dorota ma kilka lat, wypuszczamy kilka nowych produktów co roku, i więcej, choć to podobno celebrytom nie przystoi, koncept jest wspólny. Nie jestem twarzą produktu, tylko go po prostu, od samego początku do końca robimy wspólnymi siłami – podkreślała prezenterka. Szelągowska zapewniała, że nie sprzedała się i nikt nie zapłacił jej za promocję produktów. – Czasem aż krew mnie zalewa, że ludzie przyzwyczaili się do tego, że nazwisko znanej osoby przy produkcie to tylko kwestia kasy. I to nie jest wina ludzi. Tylko tych co tak robią. Więc tu jest inaczej. Jestem z tego dumna. Tak czy siak, bądźcie spokojni, nie sprzedałam się bo nikt mi za te gesty nie zapłacił – zrobiłam to z czystej przyjemności – zaznaczyła.

Produkty Szelągowskiej w Lidlu – od kiedy?

Od poniedziałku 11 stycznia kilka produktów sygnowanych nazwiskiem gospodyni „Totalnych remontów Doroty” będzie można kupić w sklepach sieci Lidl. Oferta jest dostępna do wyczerpania zapasów. Co ważne – produkty pojawią się tylko w niektórych sklepach.

Produkty Szelągowskiej w Lidlu – co można kupić? jakie ceny?

W ofercie Lidla znalazły się świece zapachowe oraz kilka produktów do czyszczenia i pielęgnacji mebli: