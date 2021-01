Koszulka z trupią czaszką i napisem „Obóz Auschwitz”. Muzeum reaguje

Sklep Etsy oferuje koszulkę z napisem „obóz Auschwitz” i trupią czaszką. Jest to prawdopodobnie szablon, który nawiązuje do bluzy jednego z uczestników szturmu na Kapitol. W stroju z bardzo podobną grafiką i dopiskiem „work brings freedom” (nawiązanie do hasła „praca czyni wolnym” ze słynnej bramy obozu) paradował człowiek, którego szybko zidentyfikowano.

twitter

Nie zmienia to faktu, że jego zdjęcia obiegły świat, a grafika wzbudziła nie tylko oburzenie, ale także zainteresowanie osób, które zaczęły szukać podobnych ubrań w internecie. Koszulka, którą można kupić w sklepie Etsy w pięciu kolorach, po przeliczeniu kosztuje ponad 82 zł. Na platformie dodał ją sklep DodeStar89, który w swojej ofercie ma wiele szablonów, w tym również takich, które prawdopodobnie nielegalnie wykorzystują logotypy znanych drużyn sportowych.

Muzeum reaguje

twitter

Na ofertę zamieszczoną na Etsy zareagowało Muzeum Auschwitz-Birkenau. „Etsy prosimy, usuńcie to” – napisano na oficjalnym profilu muzeum na Twitterze. „Sprawia cierpienie osobom, które przeżyły obóz i wyraża brak szacunku dla tych, którzy w nim zginęli” – napisano dalej. Pod wpisem widać również komentarze oburzonych internautów. Część z nich zapowiada, że nawet jeśli sklep usunie koszulkę, to nie zamierzają już nigdy robić w nim zakupów.

Czytaj też:

Przewodnicy bez pracy. Grupa z Muzeum Auschwitz-Birkenau pisze list do dyrektora