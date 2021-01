Nowe obostrzenia. Co z galeriami handlowymi?

Od 28 grudnia do 17 stycznia obowiązują obostrzenia dotyczące handlu w galeriach (chodzi o obiekty handlowe powyżej 2000 m2). Po świętach Bożego Narodzenia zamknięte zostały ponownie m.in. sklepy odzieżowe, obuwnicze czy sklepy z wyposażeniem wnętrz. Taki stan utrzyma się w kolejnych tygodniach. Rząd zdecydował bowiem o przedłużeniu obostrzeń co najmniej do 31 stycznia.

Galerie handlowe. Komu wolno handlować w galeriach?

Umożliwiono handel właścicielom lub najemcom powierzchni handlowej, którzy handlują:

Żywnością,



Kosmetykami innymi niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania,



Artykułami toaletowymi,



Środkami czystości,



Produktami leczniczymi (apteki)



Wyrobami medycznymi,



Środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego,



Gazetami lub książkami, lub kuponami gier losowych,



Artykułami budowlanymi lub artykułami remontowymi,



Meblami,



Artykułami dla zwierząt domowych,



Usługami telekomunikacyjnymi,



Częściami i akcesoriami do pojazdów samochodowych lub motocykli,



Paliwami.



Ograniczenia w galeriach. Komu wolno prowadzić usługi?

W galeriach można też prowadzić usługi. Wolno działać: