Godziny dla seniorów. Co z zakupami w niedziele?

Etap Odpowiedzialności, czyli aktualne obostrzenia zostały przedłużone. Będą one obowiązywać od 18 stycznia przez dwa tygodnie. Nastąpiły wyłącznie niewielkie zmiany względem obecnie obowiązujących zaleceń i zakazów. Dotyczą one głównie powrotu do szkół uczniów klas I-III.

Godziny dla seniorów. Czy obowiązują w niedziele?

W rozporządzeniu nie zmieniają się najważniejsze kwestie związane z handlem. Nadal zamknięte będą galerie handlowe, obowiązywać będzie ograniczenie osób, które mogą przebywać w sklepie, a także zachowane zostają godziny dla seniorów. Od poniedziałku do piątku w godzinach między 10.00 a 12.00 w sklepach, poza personelem, nadal będą mogły przebywać wyłącznie osoby, które ukończyły 60 lat. Oznacza to, że zakupy w niedziele można robić także między 10.00 a 12.00. Oczywiście przy założeniu, że jest to niedziela handlowa.

Godziny dla seniorów. Surowe kary

Co grozi za wejście do sklepu podczas godzin dla seniorów? Kary są bardzo surowe. Nie dość, że policja może wystawić mandat w wysokości 500 zł, to dodatkowo, na osobę, która nie stosuje się do rozporządzenia rządu, Sanepid może nałożyć karę administracyjną. A tutaj kwoty są już dużo wyższe. Podobnie, jak w przypadku łamania innych zaleceń związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się COVID-19, za wejście do sklepu w czasie godzin dla seniorów, można otrzymać dodatkowo od 10 do nawet 30 tys. zł kary.

