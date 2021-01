W Polsce powstanie kolejny Primark. Wiemy, w którym mieście

– Z wielką przyjemnością informujemy o kolejnej lokalizacji sklepu Primark w Polsce, w ramach dalszego rozwoju firmy w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozwój galerii handlowej Silesia City Center zapewnił nam możliwość zlokalizowania sklepu w samym centrum Katowic – powiedział area manager w Primark na Polskę, Słowenię oraz Czechy Maciej Podwojski. – Pojawienie się tego znanego na całym świecie detalisty, wzmocni obecną ofertę marek w naszym centrum, dlatego z niecierpliwością czekamy, aby zaoferować niesamowitą modę Primark mieszkańcom Katowic – dodała dyrektor regionalna działu center management w ECE Marketplaces na Polskę, Słowację i Czechy, Monika Pyszkowska.

Nowy sklep Primark zajmie ponad 3 600 m2. powierzchni handlowej i będzie oferował kolekcje zgodne z najnowszymi trendami w modzie damskiej, męskiej i dziecięcej, w tym obuwie, akcesoria, a także bieliznę, kosmetyki oraz wyposażenie domu. W ofercie sklepu znajdą się produkty wykonane z materiałów organicznych oraz pochodzących ze zrównoważonych źródeł i recyklingu.

Primark otworzy drugi sklep w Poznaniu

Primark obecnie posiada sklep w Galerii Młociny w Warszawie, a w związku ze zbliżającym się otwarciem drugiego sklepu w Polsce, w Centrum Handlowym Posnania w Poznaniu, które nastąpi jeszcze w tym roku, firma prowadzi obecnie rekrutację na różne stanowiska, podsumowano w materiale.

Primark to międzynarodowej marka odzieżowa, która oferuje najnowszą modę, kosmetyki i wyposażenie domu o najlepszym stosunku jakości do ceny, zgodnie z hasłem: "niesamowita moda w niesamowitych cenach" ("Amazing Fashion at Amazing Prices"). Primark otworzył swój pierwszy sklep w Dublinie w 1969 roku pod nazwą Penneys. Obecnie działa w 13 krajach.

Czytaj też:

Pandemia przyspieszyła samoobsługę. Automatyzacja będzie kosztowała miejsca pracy