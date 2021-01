Paczkomaty AliExpress w Polsce? Być może, wraz z centrum logistycznym

Serwis przeprowadził obszerną rozmowę z Garym Toppem, dyrektorem operacyjnym AliExpress w Europie Środkowo-Wschodniej. Wyłaniają się z niej ciekawe opcje dla Polski. Alibaba, właściciel AliExpress, nie wyklucza potężnych inwestycji w naszym kraju. Polscy klienci dokonali zakupów w kluczowych dniach 2020 roku (w okresie przedświątecznym i świątecznym), które pokazały chińskim właścicielom firmy, że mają tu do czynienia z potężnym rynki zbytu.

Polska jest dla AliExpress łakomym kąskiem

W wywiadzie przytoczone zostały dane firmy Gemius, z których wynika, że wzrost rynku e-commerce w 2020 roku wyniósł nawet 27 proc. To sprawiło, że udział handlu online w całości sprzedaży detalicznej po raz pierwszy przekroczył 10 proc.

Przedstawiciel AliExpress był wdzięczny partnerom logistycznym, firmom InPost, Poczta Polska i DHL, za pomoc w dostarczaniu przesyłek. Nie wykluczył jednak własnych inwestycji firmy w naszym kraju.

„Od kwietnia zamierzamy oferować dwupoziomową usługę dla naszych polskich klientów, czyli będziemy kontynuować 3-dniowe dostawy z lokalnych magazynów w Polsce (magazyny partnerów – przyp. red.), jak również wprowadzimy gwarancję 15-dniowych dostaw zamówień transgranicznych z Chin”.

Kiedy centrum logistyczne AliExpress w Polsce?

Na pytanie serwisu Interia.Biznes.pl czy Alibaba zainwestuje bezpośrednio w Polsce, Gary Topp odpowiedział: „To prawda, że po rynku krążą plotki na ten temat. Na tę chwilę paczki wysyłane do Polski trafiają do niej poprzez nasz hub logistyczny w Liege, co nie jest optymalne pod względem czasowym i kosztowym. W miarę gdy zbliżamy się do zagwarantowania 15-dniowych dostaw z Chin, nie wykluczyłbym możliwości uruchomienie podobnego hubu w Polsce lub gdzieś indziej w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki temu skrócilibyśmy czas dostaw z Chin do krajów tego regionu”.

Serwis zapytał też o własną sieć automatów paczkowych w Polsce. Na to pytanie menedżer AliExpress również odpowiedział zachęcająco: „Badamy możliwość stworzenia własnej sieci automatów paczkowych w Polsce” – powiedział.

