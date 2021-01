DUKA i sklepy z elektroniką otwarte mimo lockdownu. Znaleziono sposób na ominięcie obostrzeń

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami z powodu pandemii koronawirusa, w centrach handlowych mogą być otwarte tylko niektóre sklepy m.in. apteki, drogerie, kioski, księgarnie oraz sklepy spożywcze i oferujące artykuły dla zwierząt. O tym, że brak możliwości sprzedaży bezpośredniej może prowadzić do ogromnych problemów finansowych, boleśnie przekonał się polski producent rajstop i bielizny Gatta, który stoi obecnie na skraju bankructwa.

Dlatego też niektóre marki postanowiły znaleźć sposób na obejście restrykcji. Szwedzka sieć sklepów DUKA, która ma w asortymencie artykuły domowe poszerzyła ofertę o psią karmę i akcesoria. - Artykuły dla zwierząt mamy od niedawna, a to dlatego, żebyśmy mogli handlować i normalnie działać. Sklepy z produktami dla zwierząt mogą być otwarte, więc jeżeli my sprzedajemy tego typu artykuły, to też możemy normalnie funkcjonować - mówi pracownica sklepu w rozmowie z Wirtualną Polską. W oficjalnym komunikacie przedstawiciele DUKI podkreślili, że już wcześniej planowano wprowadzić do asortymentu artykuły dla zwierząt, a zaistniała sytuacja przyspieszyła tylko termin wdrożenia.

Sklepy z elektroniką zapraszają klientów na zakupy

„Rzeczpospolita” poinformowała, że dla klientów otwarto również kilka sklepów sieci RTV Euro AGD. Firma nie odniosła się w żaden sposób do tej informacji. Z kolei w sklepach Media Markt pojawiły się taśmy oraz tabliczki informujące o wyłączeniu stref ze sprzedaży. Samodzielnie nie można obejrzeć elektroniki, ale sprzedawca może nam podać przedmiot, który chcemy obejrzeć. W ten sposób sieć chce zmniejszyć powierzchnię sprzedaży, co pozwala na otwarcie się mimo lockdownu. W rozporządzeniu Rady Ministrów ograniczona została bowiem jedynie działalność wielkopowierzchniowych obiektów powyżej 2000 mkw.

Czytaj też:

Luzowanie obostrzeń najpewniej w lutym. Wiceminister rozwoju wskazuje pierwsze branże do otwarcia