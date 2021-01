Zmiany w handlu od 1 lutego. Co z godzinami dla seniorów?

Już niemal pewne są luzowania obostrzeń od 1 lutego. Zmiany mają dotyczyć głównie handlu i branży hotelarskiej. Przedstawiciele rządu zapowiadają, że otwarte zostaną galerie handlowe - z zachowaniem protokołów sanitarnych. Częściowo funkcjonować będą mogły także hotele.

Godziny dla seniorów zostają?

W obowiązującym do 31 stycznia rozporządzeniu nie zmieniły się najważniejsze kwestie związane z handlem. Nadal zamknięte są galerie handlowe, obowiązuje ograniczenie osób, które mogą przebywać w sklepie, a także zachowane zostają godziny dla seniorów. Od poniedziałku do piątku w godzinach między 10.00 a 12.00 w sklepach, poza personelem, nadal będą mogły przebywać wyłącznie osoby, które ukończyły 60 lat.

Zmian można się jednak spodziewać w najbliższych dniach. Jak zapowiedział 26 stycznia rzecznik rządu Piotr Müller, decyzje w tej sprawie zapadną jeszcze przed weekendem. Co z godzinami dla seniorów? Tego nie wiadomo, ale rzecznik podkreślił, że luzowanie obostrzeń ma dotknąć głównie handlu. Analizując jednak dotychczasową politykę rządu, należy przypuszczać, że godziny dla seniorów zostaną utrzymane.

Godziny dla seniorów. Surowe kary

Co grozi za wejście do sklepu podczas godzin dla seniorów? Kary są bardzo surowe. Nie dość, że policja może wystawić mandat w wysokości 500 zł, to dodatkowo, na osobę, która nie stosuje się do rozporządzenia rządu, Sanepid może nałożyć karę administracyjną. A tutaj kwoty są już dużo wyższe. Podobnie, jak w przypadku łamania innych zaleceń związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się COVID-19, za wejście do sklepu w czasie godzin dla seniorów, można otrzymać dodatkowo od 10 do nawet 30 tys. zł kary.

