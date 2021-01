Zamknięte kina i restauracje. Polacy zaczęli więc kupować sprzęt AGD

Dziennik pisze o 10-procentowym wzroście sprzedaży sprzętu AGD w 2020 roku. To jeśli chodzi o liczbę sztuk tego sprzętu. Zaś jeśli chodzi o wartość, to aż o 16 proc. Oznacza to, że nie tylko zaczęliśmy kupować więcej, ale też droższych urządzeń.

„Rzeczpospolita” cytuje Wojciecha Koneckiego, prezesa APPLiA Polska, organizacji producentów AGD: – Sprzedaż rośnie od lat, ale 2020 r. był wyjątkowy. W ostatnich miesiącach roku artykułów sprzedaż AGD wynosiła nawet po 50 tys. miesięcznie, w efekcie całoroczny wynik to 300 tys. sztuk.

Nowe biura, a więc nowy sprzęt

Łącznie Polacy kupili 7 mln sztuk sprzętu AGD o wartości 9 mld zł. Zresztą nie tylko Polacy rzucili się na lodówki, pralki, telewizory i kina domowe. Także w Europie sprzedaż wzrosła. Polskie fabryki, produkujące na eksport, nie nadążają z realizacją zamówień.

Przyczyn wzrostu AGD jest wiele. Jedna to chęć zmiany urządzeń w domu, kolejne: praca zdalna (konieczność wyposażenia biur domowych) oraz brak dotychczasowych rozrywek (kino, teatr), które zrekompensować mają nowe urządzenia.

Co ważne, zakupom sprzyja rozwoju e-handlu. O ile w listopadzie 2019 roku kupno w sieci miało miejsce w 17,9 proc. przypadków, o tyle po roku już w 25,6 proc.

