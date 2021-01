Nowe decyzje ws. obostrzeń. Oto najważniejsze zmiany

W czwartek 28 stycznia została zorganizowana konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i szefowej MRiPS Marleny Maląg. Poinformowano o restrykcjach, które będą obowiązywały od 1 lutego.

Otwarcie galerii handlowych. Co z godzinami dla seniora?

Potwierdziły się informacje „Wprost” o otwarciu sklepów w galeriach handlowych z zachowaniem reżimu sanitarnego. W związku z wprowadzeniem tej zmiany zdecydowano również w odpowiedzi na prośbę przedsiębiorców o rezygnacji z utrzymywania godzin dla seniorów. – Zgłosili się do nas przedsiębiorcy prosząc o zniesienie godzin dla seniorów. W związku z zachowaniem reżimu sanitarnego i patrząc na to, że to wśród seniorów postępuje proces szczepień, przychylamy się do tej decyzji. Od 1 lutego godziny dla seniorów przestaną obowiązywać – przekazał Adam Niedzielski.

Nowe informacje o obostrzeniach. Otwarcie niektórych placówek kulturalnych

Kolejną nowością, którą ogłosił minister zdrowia, jest fakt, że od 1 lutego zostaną otwarte galerie sztuki i muzea, również z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Koronawirus w Polsce. Co ze szkołami?

W kwestii edukacji nie wprowadzono żadnych zmian. Uczniowie starszych klas tzw. podstawówek oraz szkół średnich nadal będą uczyć się w trybie stacjonarnym. Nauka zdalna będzie wciąż prowadzona dla dzieci z klas I-III i przedszkoli.

Kolejne informacje o ewentualnym luzowaniu lub zaostrzeniu obostrzeń zostaną przekazane przed 14 lutego.

