Dziś ostatnie godziny dla seniorów. Kontrowersyjny zapis znika

Godziny dla seniorów były jednym z tych przepisów lockdownu, które budziły duże kontrowersje. Z jednej strony stojąca za nimi idea była słuszna, z drugiej z seniorzy ponoć niezbyt chętnie korzystali z tego przepisu i sklepy świeciły pustkami.

Przepis pozwalał seniorom po 60. roku życia (w pierwszym lockdownie po 65.) na robienie zakupów w dniach powszednich między godzinami 10.00 a 12.00 bez konieczności kontaktu z innymi klientami. Miało to na celu zmniejszyć prawdopodobieństwo zakażenia się przez osoby z grupy największego ryzyka.

Godziny dla seniorów. Surowe kary

Co grozi za wejście do sklepu podczas godzin dla seniorów? Kary są bardzo surowe. Nie dość, że policja może wystawić mandat w wysokości 500 zł, to dodatkowo, na osobę, która nie stosuje się do rozporządzenia rządu, Sanepid może nałożyć karę administracyjną. A tutaj kwoty są już dużo wyższe. Podobnie, jak w przypadku łamania innych zaleceń związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się COVID-19, za wejście do sklepu w czasie godzin dla seniorów, można otrzymać dodatkowo od 10 do nawet 30 tys. zł kary.

