Od dziś luzowanie obostrzeń. Przypominamy najważniejsze zmiany w handlu

Luzowanie obostrzeń od 1 lutego dotknęło przede wszystkim handlu. Sklepy w galeriach handlowych mogą ponownie zostać otwarte.

– Od 1 lutego otwieramy sklepy w galeriach handlowych z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego – powiedział na konferencji zapowiadającej zmiany minister Adam Niedzielski. – Jest to wariant ostrożny. Patrząc na efekty decyzji z wakacji i tego, co dzieje się w krajach sąsiednich, wykonujemy ten krok ostrożnie, aby umożliwić spokojny powrót do normalności – dodał.

Sklepy w galeriach handlowych mogą od dziś funkcjonować w ścisłym reżimie sanitarnym. W placówkach handlowych, na targu lub poczcie, obowiązuje limit klientów:



1 os/10 m kw. – w sklepach do 100 m kw.



1 os/15 m kw. – w sklepach powyżej 100 m kw.



Koniec godzin dla seniorów

Wraz z luzowaniem obostrzeń w handlu, znika jeden z najbardziej kontrowersyjnych zapisów, czyli godziny dla seniorów. Przepis pozwalał seniorom po 60. roku życia (w pierwszym lockdownie po 65.) na robienie zakupów w dniach powszednich między godzinami 10.00 a 12.00 bez konieczności kontaktu z innymi klientami. Miało to na celu zmniejszyć prawdopodobieństwo zakażenia się przez osoby z grupy największego ryzyka.

