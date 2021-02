Kolejna sieć dołącza do „Cichych Godzin”. W sklepach zamilkną głośniki

ALDI dołącza do akcji „Ciche Godziny”, która ma pozwolić na możliwie bezstresowe zakupy dla osób w spektrum autyzmu – podała sieć. Inicjatorem akcji jest Fundacja JiM.

– „Ciche Godziny w ALDI” to kolejny krok w naszej odpowiedzialności społecznej, tym razem nastawiony na potrzeby osób w spektrum autyzmu. Zmniejszamy liczbę oraz natężenie bodźców w sklepie i wprowadzamy dedykowane kasy pierwszeństwa, co sprawi, że zarówno osoby w spektrum autyzmu, jak ich bliscy czy opiekunowie będą mogli w komfortowych warunkach zaopatrzyć się w codzienne produkty – mówi Agata Biernacka, Kierownik Działu Komunikacji i PR ALDI.

„Ciche Godziny” – kiedy obowiązują?

Sieć poinformowała, że ułatwienia dla osób w spektrum autyzmu, oraz ich rodzin będą obowiązywały dwa razy w tygodniu. Od lutego we wszystkich sklepach ALDI „Ciche Godziny” będą obowiązywać we wtorki od godziny 8:00 do 10:00 i soboty w godzinach 18:00-20:00. W tym czasie w sklepach zostanie wyciszona muzyka i komunikaty głosowe, a także osoby w spektrum autyzmu będą mogły korzystać z kas z pierwszeństwem.

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, w Polsce z autyzmem zmaga się aż 400 tys. osób. Jednak akcja „Cichych Godzin” będzie korzystna dla grupy około 3 mln klientów. Będzie ona korzystna także dla rodzin i opiekunów osób w spektrum autyzmu.

