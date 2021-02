Tłusty Czwartek zbliża się wielkimi krokami. Ile kosztują pączki od Magdy Gessler?

W ofercie restauracji Ale Gloria znajdującej się przy placu Trzech Krzyży oprócz klasycznych pączków z różą, czekoladą lub malinami (cena 6 zł za sztukę) znalazły się m.in. donaty z cukrem, kremem bawarskim lub posypką (8 zł za sztukę), a także faworki (40 zł za 300 gram), eklery czekoladowe (8 zł za sztukę), trufle (30 zł za 10 sztuk) oraz rurki z kremem (5 sztuk za 35 zł) i florentynki (10 sztuk za 30 zł). Z kolei Słodki-Słony prowadzony przez Magdę Gessler i jej córkę Larę przy ulicy Mokotowskiej w stolicy oferuje cztery rodzaje pączków: ze śliwką i czekoladą, maliną, ajerkoniakiem oraz tradycyjne z różą. Cena za sztukę to 11 zł a pudełko minipączków kosztuje 40 zł.

Inna restauracja gospodyni „Kuchennych rewolucji” – U Fukiera na warszawskim Starym Mieście- oferuje pączki z konfiturą wiśniową lub malinową w cenie 8 zł za sztukę, a także faworki (20 dag za 30 zł), oraz jabłecznik (55 zł całe ciasto), sernik z czekoladą (65 zł za całe ciasto) oraz bezę migdałową z kremem (190 zł za całe ciasto).

Dlaczego pączki od Gessler są takie drogie?

Wymienione wyżej ceny robią wrażenie, tym bardziej, że w wielu cukierniach dostaniemy pączki już za 2-3 zł. W 2019 roku Lara Gessler tłumaczyła w rozmowie z Plejadą, dlaczego oferowane przez nią i jej mamę słodkości są kilkukrotnie droższe. – Zakładając, że ktoś mówi, że kosmiczną ceną jest 12 zł za ciastko, które jest zrobione na miejscu z najlepszych składników, a potem pójdzie do jakiejkolwiek sieciowej kawiarni i też zapłaci 12 zł za ciastko, które jest mrożone, a było robione dwa miesiące wcześniej, to ja uważam, że to nie jest duża cena – stwierdziła.

– Wydaje mi się, że żyjemy w czasach, kiedy stawiamy na jakość, więc moim zdaniem dużo lepiej jest wziąć jedno ciastko, które będzie wspaniale smakowało i zjesz to jedno ciastko, niż napchasz się kilogramem ciasta, które jest żadnej jakości. Ja to rozumiem, jeżeli ktoś nie chce wydawać pieniędzy. Nie ma takiej konieczności. Zawsze można samemu zrobić ciasto – dodawała.

