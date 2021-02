Zamknięte restauracje i część kin. Co Polacy kupią i będą robić w Walentynki 2021?

Przygotowania do tego święta rozpoczynamy już w styczniu. Zarówno w ubiegłych latach, jak i w tym roku najczęściej poszukujemy pomysłów na prezent, a plany związane z tą okazją snują głównie kobiety. Życzenia najchętniej składamy za pomocą gifów, a na listach prezentów królują: biżuteria, bielizna, słodycze i kwiaty. Co ciekawe najrzadziej wyszukiwaną „błyskotką” jest pierścionek.

Przygotowania do walentynek rozpoczynamy już w styczniu

Średnio w ciągu miesiąca frazę „walentynki” Polacy wpisują w wyszukiwarkę 74 tys. razy. W styczniu możemy zauważyć wzrost popularności tego hasała (165 tys. w 2020), zaś największy „peak” przypada na luty – w ubiegłym roku liczba ta wzrosła do 673 tys. Również w tym roku Polacy już rozpoczęli przygotowania.

Według Google Trends w styczniu powoli rosło zainteresowanie świętem zakochanych, a na początku lutego znacznie przybrało na sile. Ten okres obfituje przede wszystkim w różnego rodzaju zapytania związane z walentynkami. Jak pokazuje analiza DevaGroup najczęściej szukamy pomysłu na prezent dla najbliższej osoby - w pierwszym miesiącu 2020 roku Polacy wpisali to zagadnie w wyszukiwarkę aż 110 tys. razy, a w lutym liczba ta niemal się podwoiła i wyniosła 201 tys.

Kobiety częściej poszukują prezentów

Jak pokazuje analiza panie znacznie częściej niż panowie poszukują prezentów z okazji walentynek. W 2020 roku zapytania dotyczące podarunków dla mężczyzn były wpisywane w wyszukiwarkę Google o 67 proc. częściej niż te odnoszące się do upominków dla kobiet. W 2021 roku trend związany z większym zaangażowaniem kobiet w poszukiwania prezentów, pomysłów i sposobów na spędzenie święta zakochanych jest utrzymany.

Na podstawie wyników wyszukiwań w Google można wskazać kilka głównych kategorii prezentowych, które w tym okresie cieszą się największą popularnością. Są to: biżuteria, kwiaty, bielizna, słodycze oraz różnego rodzaju gadżety np. produkty personalizowane.

W prezencie chętnie kupujemy bransoletki, ale nie szukamy pierścionków

W 2020 r. o 59,1 proc. wzrosła popularność biżuterii jako prezentu walentynkowego. Najczęściej poszukiwanymi artykułami w tej kategorii były bransoletki i kolczyki, a największy wzrost zainteresowania odnotowała fraza „naszyjnik na walentynki” (+ 94,23 proc.). Jak pokazuje Google Trends również podczas tegorocznego święta zakochanych wiele pań stanie się posiadaczkami nowych „błyskotek”. Obecnie jednak najczęściej szukamy łańcuszków, a zaraz po nich bransoletek. Na trzecim miejscu są kolczyki, a za nimi naszyjniki. Co ciekawe, liczba zapytań o pierścionki w tym okresie jest znikoma – zarówno w poprzednich latach, jak i teraz.

Jak pokazuje raport KMPG – w ubiegłym roku częstotliwość zakupu biżuterii i zegarów przez internet zmniejszyła się w związku z pandemią o 13 proc. (przez cały rok 2020). To może być dobry moment, aby zwiększyć sprzedaż. Trzeba jednak mieć na uwadze, że o ile ta kategoria jest dedykowana głównie kobietom i reklama teoretycznie powinna być kierowana do panów, to zapytania ogólne typu „bransoletka na walentynki” mogą być wpisywane również przez singielki, a prezent dla siebie sposobem na umilenie tego dnia.

Jakie jeszcze podarunki królują na listach prezentowych?

W ubiegłym roku jednymi z najbardziej popularnych haseł w Google związanymi z walentynkami były kwiaty, bukiet czy róże (27 100 zapytań). Zauważalny jest też wzrost liczby zapytań dotyczących tego, jakie kwiaty wybrać z okazji dnia zakochanych o 24,88 proc. (2020 vs 2029). Obecnie sytuacja wygląda bardzo podobnie. Zwiększyło się jednak zainteresowanie gotowymi bukietami, co prawdopodobnie ma związek z trwająca pandemią, ponieważ bezpieczniej jest skomponować gotowy bukiet przez internet, niż w kwiaciarni.

Zwyczajowo dodatkiem do kwiatów są słodycze. Nic więc dziwnego, że w tym okresie cieszą się one dużą i do tego rosnącą popularnością (+ 84,27 proc. r/r – 2020 vs 2019). W ubiegłym roku najczęściej szukaliśmy czekoladek. Odnotowały one też wzrost zainteresowania o 49,62 proc. Również bielizna od lat jest jednym z najbardziej popularnych prezentów. Internauci szukają zarówno asortymentu dla pań, jak i dla panów, jednak to artykuły dla kobiet cieszą się większą popularnością (+29 proc. - 2020 vs 2019). Na początku 2021 roku według Google Trends sytuacja dotycząca zapytań związanych z bielizną i słodyczami wygląda tak samo, jak w minionych latach, dlatego też w kolejnych dniach nic nie powinno ulec zmianie.

Popularną kategorią walentynkową są także gadżety. Najczęściej internauci poszukują tego rodzaju produktów za pomocą frazy „gadżety na walentynki”, na drugim miejscu uplasowały się „gadżety walentynkowe”, potem „gadżety dla niego”. Co ciekawe hasło „gadżety na walentynki dla niej” w ubiegłych latach w ogóle nie było wpisywane w Google. W 2020 roku najczęściej poszukiwaliśmy dekoracji i ozdób. Obie frazy odnotowały też duży wzrost zainteresowania - kolejno o 109,59 proc. i 70 proc. Obecnie internauci również poszukują informacji na ich temat i w związku z faktem, że większość Polaków spędzi ten dzień w domu, możemy spodziewać się utrzymania tendencji wzrostowej. W ubiegłym roku internauci częściej niż podczas walentynek 2019 obdarowywali swoich bliskich m.in. kubkami (+41,18 proc.) i zdjęciami (+50,71 proc.). Warto również zwrócić uwagę na ogromny wzrost zainteresowania kuponami walentynkowymi o 179,34 proc.

Jak spędzimy walentynkowy wieczór?

W 2020 roku w lutym zdecydowanie najczęściej wyszukiwanym hasłem była kolacja walentynkowa. Duży wzrost zainteresowania można było zauważyć w przypadku pizzy (+20,93 proc.) i sushi (+56,25 proc.). Podczas tegorocznego święta zakochanych trend nie uległ zmianie – nadal najczęściej szukamy informacji o walentynkowej kolacji. Jednak w związku z pandemią zmieniła się jej forma – będziemy przyrządzać potrawy własnoręcznie lub skorzystamy z dostawy do domu, zamiast wizyty w restauracji.

Po wspólnej kolacji wielu Polaków najprawdopodobniej zasiądzie razem przed telewizorem. W ubiegłym roku frazy związane z filmami na walentynki wpisywaliśmy w Google ponad 407 tys. razy – wzrost na poziomie 62,64 proc. W 2021 roku zainteresowanie tą formą rozrywki nie uległo zmianie, a w związku z trwająca epidemią może być jeszcze silniejsze niż w poprzednich latach. Trend ten mogą wykorzystać m.in. platformy streamingowe, jak: Netflix, HBO GO czy Player. W ubiegłym roku na popularności zyskały też walentynkowe gry (+34,85 proc.), gry na walentynki dla dwojga (+66,67 proc.), a także gry planszowe (+26,32 proc.). Obecnie trend ten może jeszcze bardziej się wzmocnić ze względu na ograniczone możliwości spędzenia wieczoru poza domem.

Jak składamy życzenia?

Życzenia z okazji dnia zakochanych od lat pozostają w top wynikach wyszukiwań związanych z tym świętem. W ubiegłym roku frazę tę wpisywaliśmy w Google ponad 206 tys. razy i odnotowała wzrost zainteresowania na poziomie 19,79 proc. Co ciekawe w 2020 roku na popularności silnie zyskały życzenia dla przyjaciółki (+637,17 proc.). Walentynkowe pozdrowienia przesyłaliśmy sobie również w formie wierszyków – ponad 170 tys. wyszukań (2020 r.). Obecnie życzenia wciąż są popularne, ale na ten moment szala jest przechylona na korzyść wierszyków.

Najpopularniejszą formą składania życzeń z okazji tego święta w ubiegłym roku były gify - ponad 74 tys. wyszukań i wzrost o 123,59 proc. W tym przypadku „peak” został odnotowany 14 lutego. Obecnie również widać powolny wzrost zainteresowania gifami, jednak analogicznie do danych z poprzedniego roku – prawdopodobnie największa liczba wyszukań będzie miała miejsce w dniu zakochanych. Co więcej - w zawiązku z pandemią i ograniczonym kontaktem, mogą one jeszcze bardziej zyskać na popularności. Nie oznacza to jednak, że zupełnie zrezygnowaliśmy z tradycyjnych kartek – w lutym 2020 roku w wyszukiwarce Google pojawiło się 201 tys. wyszukań dotyczących kartek i ponad 18 tys. związanych z rysunkami na walentynki. W 2021 roku kartki walentynkowe wciąż są bardzo popularnym hasłem, ale rysunki już nie.

