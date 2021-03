Promocja w Biedronce. Po 18 zakupy tańsze nawet o połowę

Biedronka chce nie tylko zachęcić klientów do zakupów, ale też ograniczyć marnowanie żywności. Po godzinie 18 przecenione zostaje bowiem pieczywo i to aż o połowę.

Pieczywo za pół ceny

Promocja nie dotyczy tylko chleba, ale także bułek, bułek słodkich i wypieków (minipizze i zapiekanki). Promocja obowiązuje od poniedziałku 15 lutego do soboty 20 lutego w godzinach od 18:00 do 24:00. Po północy w sklepach całodobowych cena pieczywa wraca do regularnej wartości.

Wino po 2 zł?

Niedawno głośno było o Biedronce i jej małej „promocyjnej” wpadce. Klienci Biedronki nie kryli zaskoczenia, gdy zobaczyli na sklepowych półkach wino za 1,99 zł. Jak się okazało, nie była to promocja, a pomyłka systemowa.

Klienci, którzy we wtorek 2 lutego w godzinach porannych udali się na zakupy do Biedronki, mogli skorzystać z wyjątkowej oferty. Popularne wino półsłodkie Fresco Frizzante Fragola (butelka 0,75 l) kasowane było we wtorek rano po 1,99 zł za sztukę. Tymczasem jego cena regularna to 10,99 zł. Media społecznościowe zalały zdjęcia koszyków wypełnionych butelkami. W niektórych sklepach popyt był tak duży, że wyprzedano całe zapasy wina Fresco.

Jak podały Wiadomości Handlowe, wyjątkowo niska cena wina to nie efekt promocji a błędu. Po tym, jak został on wychwycony, do kierowników sklepów zostały przekazane odpowiednie dyspozycje.

