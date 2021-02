Pepco otworzy sklep internetowy. Zmiany wymusiła pandemia

Pepco pojawiło się w Polsce już w 1999 roku - wówczas pod szyldem £-stretcher. W 2004 roku markę wykupiła południowoafykańska firma Pepkor i zmieniła nazwę sklepów na Pepco. Sieć jest obecna nie tylko w naszym kraju, ale róniż m.in. w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Chorwacji, Słowenii czy na Litwie. Łącznie w 13 europejskich krajach jest ponad 2000 sklepów oferujących akcesoria domowe, zabawki oraz odzież dla dzieci i dorosłych. Firma chwali się, że ma ponad 19 mln klientów miesięcznie. Mimo tego, pandemia koronawirusa również odbiła się na sklepach Pepco. Ponieważ duża ich część znajduje się w centrach handlowych, przez wiele tygodni musiały być zamknięte. Pod postami marki w mediach społecznościowych można znaleźć setki zapytań o sklep internetowy.

Pepco umożliwi zakupy online

Jak podają Wiadomości Handlowe, już niedługo klienci będą mieli możliwość robienia zakupów online. Marcin Stańko, dyrektor operacyjny Pepco Europe powiedział, że firma chce stworzyć taki model, w którym będzie na e-sprzedaży zarabiać. - Przedstawiciele sieci wiedzą doskonale, że od wejścia w e-commerce się nie ucieknie. Na e-commerce zarabiają wszyscy poza firmami handlowymi, a my chcemy stworzyć taki model, w którym będziemy na e-sprzedaży zarabiać. Nie chodzi tylko o to, żeby zaistnieć w internecie, ale by miało to rzeczywisty sens biznesowy - tłumaczył. W jego opinii kluczem do tego jest łatwość zakupów. Stańko dodał, że firma zdaje sobie sprawę ze zmian jakie zachodzą w zachowaniach klientów, a także rosnącego znaczenia cyfryzacji. Podkreślił, że nowe rozwiązania są koniecznością wymuszoną m.in. przez pandemię.

Kiedy ruszy sklep internetowy Pepco?

Data uruchomienia sklepów internetowych Pepco nie została na razie oficjalnie ogłoszona. Wiadomo jedynie, że firma pracuje teraz m.in. nad nową wersję swojej aplikacji na smatrfony.

