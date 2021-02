Nowy dyskont w Polsce. Za siecią stoi rodzimy biznesmen

O debiucie nowego dyskontu piszą „Wiadomości Handlowe”. Serwis informuje, że pierwszy z wielu przyszłych sklepów o nazwie Vollmart stanie w Siedlcach. Vollmart to tzw. twardy dyskont, czyli sklep nieco inny od Biedronki i Lidla. Towary sprzedawane są wprost z opakowań, nie wystawia się ich na półki. Nie ma reklamy i gazetek.

Siedlce na dzień dobry

Vollmart pisze na swojej stronie internetowej, że otwarcie nastąpi „wkrótce” (portal Wiadomoscihandlowe.pl informuje o środzie 24 lutego). Sklep zostanie zlokalizowany przy ul. 3 maja 60 w Siedlcach.

Ponadto ze strony dowiadujemy się, że Vollmart to „polska sieć nowoczesnych hard dyskontów”, wspomniany serwis podaje, że za przedsięwzięciem stoi Wiktor Sawosz.

Vollmart powalczy z rosyjską siecią

„Istotą tego formatu jest zapewnienie klientom najkorzystniejszych cen na ulubione towary poprzez optymalizację procesów handlowych oraz rezygnację z kosztownego, zbędnego wyposażenia, gazetek i reklam” – czytamy na stronie dyskontu Vollmart. W pierwszym sklepie będzie ok. 1200 artykułów spożywczych, kosmetyków, produktów chemii gospodarczej i przemysłowych. Vollmart szuka kolejnych lokalizacji, od 800 do 2500 m2, które miałyby pracować w godz. 8:00-23:00 bądź dłużej i miałyby by powstać „w miejscowościach i w niewielkiej odległości od nich, w pobliżu ruchliwych dróg publicznych”.

W Polsce istnieje już twardy dyskont rosyjskiej sieci Mere. Ma dwa sklepy, wkrótce otwarcie trzeciego, docelowo sieć chce mieć 105 placówek.

Czytaj też:

Pandemia przyspieszyła nieuchronne zmiany w handlu. Czas próby dla sektora