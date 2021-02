Kiedy Amazon ruszy w Polsce? Są nieoficjalne informacje

O sprawie donosi Money.pl. Serwis informuje, że według jego nieoficjalnych informacji uruchomienia strony Amazona w wersji polskiej możemy się spodziewać w połowie marca, być może nieco wcześniej (jak przewidują sprzedawcy w grę wchodzi nawet 1 marca).

Jeszcze przed Wielkanocą?

Tak szacują specjaliści, którzy obserwują ruchy Amazona na innych rynkach, ale także konkurencja, która zauważa, że amerykański gigant działa w dość schematyczny sposób, od ogłoszenia wejścia na dany rynek do faktycznego wejścia mija mniej więcej dwa miesiące. Przypomnijmy, że swoje plany co do Polski Amazon ogłosił w pod koniec stycznia.

Proces rejestracji produktów w Amazonie przez sprzedawców ruszył pod koniec stycznia. Jak ocenia Money.pl to by oznaczało, że pod koniec marca nastąpi start sprzedaży.

Amazon namiesza na rynku

Amazon będzie konkurentem głównie Allegro. W momencie ogłoszenia przez Amerykanów wejścia na polski rynek akcje rodzimej firmy spadły o 7 proc. Jak się wydaje debiut Amazona zmieni polski rynek e-commerce. Money.pl cytuje Artura Halika, dyrektor sprzedaży w Shoper.pl: – Nie spodziewałbym się, że dojdzie do takiej sytuacji jak w USA, gdzie 3/4 klientów chcąc kupić coś w sieci, wchodzi na stronę Amazona, więc sprzedawcy po prostu nie mają wyjścia i muszą tam być.

